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  • 10.01, 12:39

Турецкие курорты назвали 2016 год самым провальным в своей истории

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Турецкие курорты назвали 2016 год самым провальным в своей истории

Турецкие курорты назвали 2016 год самым провальным в своей истории

Туристический сезон 2016 года оказался самым провальным в истории турецких курортов. Об огромных потерях заявили в Анталии, Бодруме и Стамбуле.

К снижению туристического потока привели проблемы в области безопасности и кризис в российско-турецких отношениях, из-за которого большую часть минувшего года организованного туризма из России не было, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отмечаются также большие потери отдыхающих из США, Скандинавии, Италии, Польши и Франции.

Так, по информации муниципалитета Анталии, в 2016 году на курорте побывали 6 млн туристов, что на 43% меньше по сравнению с 2015 годом. При этом число россиян по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз и составило всего 500 тысяч человек.

Туристический поток снизился также в Бодруме и Стамбуле. Причем Бодрум в 2016 году посетили лишь четыре тысячи россиян, а в Стамбуле число гостей из России сократилось на 39,2%.

Между тем в 2017 году турецкие курорты надеются на активное возвращение российских туристов. Так, в Анталье в сезоне-2017 уже составили прогнозы с акцентом на рынки России и СНГ. В частности, только из России ожидают до 3,5 млн отдыхающих. При этом, по прогнозам туроператоров, число туристов из европейских стран продолжит свое снижение.

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