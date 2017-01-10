Турецкие курорты назвали 2016 год самым провальным в своей истории

Туристический сезон 2016 года оказался самым провальным в истории турецких курортов. Об огромных потерях заявили в Анталии, Бодруме и Стамбуле.Ассоциация туроператоров России. Отмечаются также большие потери отдыхающих из США, Скандинавии, Италии, Польши и Франции.
Так, по информации муниципалитета Анталии, в 2016 году на курорте побывали 6 млн туристов, что на 43% меньше по сравнению с 2015 годом. При этом число россиян по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз и составило всего 500 тысяч человек.
Туристический поток снизился также в Бодруме и Стамбуле. Причем Бодрум в 2016 году посетили лишь четыре тысячи россиян, а в Стамбуле число гостей из России сократилось на 39,2%.
Между тем в 2017 году турецкие курорты надеются на активное возвращение российских туристов. Так, в Анталье в сезоне-2017 уже составили прогнозы с акцентом на рынки России и СНГ. В частности, только из России ожидают до 3,5 млн отдыхающих. При этом, по прогнозам туроператоров, число туристов из европейских стран продолжит свое снижение.
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