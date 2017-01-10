Минюст разъяснил законопроект о продаже единственного жилья должника

В Минюсте рассказали, кого затронет новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита.
Решение о продаже жилья будет приниматься судом в том случае, если у должника нет другого имущества, а его доходы несоразмерны с обязательствами. При этом суд установит сумму, которую выплатят должнику для покупки нового жилья в том же населенном пункте, где он жил раньше.
Также в Минюсте подчеркнули, что законопроект не предполагает введения какого-либо «уплотнения», создания коммунальных квартир или отчуждения доли в праве на квартиру с целью «подселения» иных лиц.
Новое правило будут применять к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключение предлагается сделать только для взыскания алиментов, а также требований о возмещении вреда жизни и здоровью, передает РИА Новости.
Инициативу Минюста уже прокомментировал глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Он предложил провести в одном из регионов РФ эксперимент по выселению должников из единственного жилья. В ином случае, предупредил Федотов, «потом выяснится, что закон не учитывает одного, другого, третьего», сообщает ТАСС.
законопроект, разрешающий кредитору обращать взыскание на единственное жилье должника, находится в стадии обсуждения. В настоящее время отобрать у должника единственное жилье нельзя, однако, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эта норма, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки.
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