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  • 10.01, 12:38

Минюст разъяснил законопроект о продаже единственного жилья должника

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Минюст разъяснил законопроект о продаже единственного жилья должника

Минюст разъяснил законопроект о продаже единственного жилья должника

В Минюсте рассказали, кого затронет новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита.

В ведомстве отметили, что у должников будут забирать жилье только в том случае, если его размер и стоимость «явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище».

Решение о продаже жилья будет приниматься судом в том случае, если у должника нет другого имущества, а его доходы несоразмерны с обязательствами. При этом суд установит сумму, которую выплатят должнику для покупки нового жилья в том же населенном пункте, где он жил раньше.

Также в Минюсте подчеркнули, что законопроект не предполагает введения какого-либо «уплотнения», создания коммунальных квартир или отчуждения доли в праве на квартиру с целью «подселения» иных лиц.

Новое правило будут применять к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключение предлагается сделать только для взыскания алиментов, а также требований о возмещении вреда жизни и здоровью, передает РИА Новости.

Инициативу Минюста уже прокомментировал глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Он предложил провести в одном из регионов РФ эксперимент по выселению должников из единственного жилья. В ином случае, предупредил Федотов, «потом выяснится, что закон не учитывает одного, другого, третьего», сообщает ТАСС.

Отметим, что в настоящее время законопроект, разрешающий кредитору обращать взыскание на единственное жилье должника, находится в стадии обсуждения. В настоящее время отобрать у должника единственное жилье нельзя, однако, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эта норма, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки.

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