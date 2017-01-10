Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.01, 12:39

В Дагестане жертвами автокатастрофы стали 6 человек

комментировать

В Дагестане жертвами автокатастрофы стали 6 человек

В Дагестане жертвами автокатастрофы стали 6 человек

В результате столкновения двух легковушек в Дагестане погибли шесть человек.

Автокатастрофа произошла сегодня утром у села Джалган Дербентского района. Там столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

В результате на месте погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще один человек умер в больнице, передает «Интерфакс».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru