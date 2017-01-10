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В Дагестане жертвами автокатастрофы стали 6 человек
10.01.2017, 11:12
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В Дагестане жертвами автокатастрофы стали 6 человек
В результате столкновения двух легковушек в Дагестане погибли шесть человек.
401
Дагестан
ДТП
Автокатастрофа произошла сегодня утром у села Джалган Дербентского района. Там столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.
В результате на месте погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще один человек умер в больнице, передает «
Интерфакс
».
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