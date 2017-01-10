Пьяная бабушка сломала позвоночник, спускаясь по простыням на дискотеку

Травмой позвоночника завершилась для жительницы Новокузнецка попытка сбежать на дискотеку из запертой квартиры. Женщина спускалась из окна по связанным простыням, однако сорвалась между вторым и первым этажами.РИА Новости в правоохранительных органах, в квартире 49-летнюю бабушку заперла собственная дочь, которая не решилась отпустить ее на танцы в нетрезвом виде. Однако искательницу развлечений это не остановило.
Из сообщения источника: «Женщина связала из трех простыней самодельную веревочную лестницу и начала спускаться по ней вниз через окно квартиры на третьем этаже, но между вторым и первым этажом сорвалась вниз».
Сообщается также, что дама не сразу заметила травму, отряхнулась от снега и все-таки отправилась в кафе, где собиралась потанцевать. Однако заведение оказалось закрыто. Позже, в гостях у приятеля, женщина почувствовала себя плохо. Приехавшие по вызову медики диагностировали у нее перелом одного из позвонков.
Полицейские опросили пострадавшую, однако заявление она писать не стала и от госпитализации отказалась. Теперь женщине предстоит длительное лечение.
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