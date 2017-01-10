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  • 10.01, 12:38

В ОАЭ всей страной помолятся о дожде

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В ОАЭ всей страной помолятся о дожде

В ОАЭ всей страной помолятся о дожде

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал своих подданных провести во всех мечетях страны молитву о дожде. А имамы прочитают верующим лекцию о том, как правильно произносить специальную молитву.

Сам шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян присоединиться к верующим и помолится о приходе дождя в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Ранее в The National писали, что фермеры в ОАЭ прекратили высаживать семена — почва на полях пересохла и не дает всходов. По сравнению с 2015-м годом, 2016-й стал для ОАЭ засушливым, даже несмотря на сильные дожди зимой прошлого года.

Этой зимой в ОАЭ стоит солнечная и теплая погода без осадков, сообщает РИА Новости.

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