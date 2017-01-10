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  • 10.01, 11:07

СМИ: поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой

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СМИ: поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой

СМИ: поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой

Исполнение гособоронзаказа на поставки подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс» оказалось под угрозой из-за экономических проблем, возникших на Подольском электромеханическом заводе (ПЭМЗ).

Как стало известно газете «Коммерсантъ», Подольский электромеханический завод оказался в предбанкротной ситуации и не может поставлять оборудование для производства пусковых установок «Ярсов». По данным газеты, об этом в письме к руководству «Ростеха» рассказал Сергей Никулин, глава Московского института теплотехники (МИТ), занимающегося изготовлением пусковых установок ракетных комплексов «Ярс».

В связи с этим руководство МИТ просит о создании дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе и содействии в восстановлении производства на ПЭМЗ.

При этом получить комментарий от самого Сергея Никулина «Коммерсанту» не удалось, а в «Ростехе» комментировать ситуацию отказались.

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