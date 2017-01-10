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  • 10.01, 11:07

Проигравший француз назвал российского биатлониста мошенником

4 комментария
Проигравший француз назвал российского биатлониста мошенником

Проигравший француз назвал российского биатлониста мошенником

Проигравший француз назвал российского биатлониста мошенником
  • Фото: @Aribeguu /twitter.com

    • Французский биатлонист Аристид Бегю считает несправедливыми победы россиянина Александра Логинова в гонках на этапе Кубка IBU.

    Бегю в своем Twitter назвал россиянина мошенником и обвинил его в использовании запрещенных препаратов.

    Аристид Бегю: «Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта».

    Отметим, что Логинов 7 января выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. А на следующий день россиянин стал лучшим в гонке преследования. Бегю занял восьмое и шестое места соответственно.

    Александр Логинов в 2013 году был обвинен в использовании запрещенного эритропоэтина и дисквалифицирован на 2 года. В большой спорт он смог вернуться в ноябре 2016 года.

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