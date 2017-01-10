Проигравший француз назвал российского биатлониста мошенником

Французский биатлонист Аристид Бегю считает несправедливыми победы россиянина Александра Логинова в гонках на этапе Кубка IBU.своем Twitter назвал россиянина мошенником и обвинил его в использовании запрещенных препаратов.
Аристид Бегю: «Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта».
Отметим, что Логинов 7 января выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. А на следующий день россиянин стал лучшим в гонке преследования. Бегю занял восьмое и шестое места соответственно.
Александр Логинов в 2013 году был обвинен в использовании запрещенного эритропоэтина и дисквалифицирован на 2 года. В большой спорт он смог вернуться в ноябре 2016 года.
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