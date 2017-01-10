Россельхознадзор не пропустил в Крым белокочанного «Агрессора» с Украины

Инспекторы Россельхознадзора изымают у граждан Украины червивые грецкие орехи, гречку и даже домашние цветы в горшках. В ведомстве отчитались, что за неделю обнаружили в чемоданах и сумках украинцев около 70 кг потенциально опасных овощей и почти столько же фруктов.
Россельхознадзор по Республике Крым и Севастополю: «В первую неделю наступившего года украинцы 50 раз пытались ввезти в Крым овощи и фрукты, которые могли быть заражены карантинными вредителями. Со 2 по 9 января специалисты управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю вернули на Украину около четверти центнера продукции растительного происхождения».
Опасные с точки зрения специалистов продукты изымаются у граждан, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории полуострова карантинных для Российской Федерации объектов, сообщает ведомство.
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