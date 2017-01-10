Резкое потепление угрожает здоровью жителей Москвы

Центральная Россия приходит в себя после холодов, которые несколько дней испытывали на прочность людей, технику и коммунальные сети. Сейчас температура продолжает стремительно повышаться. Врачи советуют москвичам и жителей других регионов, где скоро тоже начнут отступать аномальные морозы, обратить внимание на свое состояние.

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Сейчас в столичном регионе около 12 градусов ниже нуля. И, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие часы температура воздуха будет повышаться. Уже завтра показания, как ожидается, вернутся к климатической норме.Казалось бы, надо радоваться, но врачи осторожничают: довольно резвое потепление, а температура за сутки поднялась сразу на 15 градусов, плохо отразится на здоровье большинства., терапевт: «Это, конечно, очень серьезная нагрузка для организма. В первую очередь почувствуют себя плохо люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, у которых хронические заболевания легких, это первые группы риска. Рекомендуется подготовится, взять запас лекарственных препаратов».В отдельных районах центрального региона морозы еще не отступили. В Кировской области было решено продлить школьные каникулы до четверга. В настоящий момент температура ниже 30 градусов фиксируется и ближе к Уралу — в Ижевске, Перми и Екатеринбурге. Но и в этих регионах погода нормализуется в течение суток.Подробнее — в репортаже