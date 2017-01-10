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  • 10.01, 11:07

Москвич украл из парка статую в подарок своей девушке

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Москвич украл из парка статую в подарок своей девушке

Москвич украл из парка статую в подарок своей девушке

Полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в краже позолоченной скульптуры с территории столичного парка «Сокольники».

Как рассказал «Интерфаксу» начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, о краже сообщил представитель службы безопасности парка. Похитителя задержали неподалеку от места преступления. Им оказался 32-летний житель столицы. Похищенную статую мужчина намеревался подарить своей девушке.

Александр Князев: «Задержанный пояснил, что скульптуру похитил во время прогулки по парку и решил подарить свой девушке».

По словам Князева, стоимость похищенной статуи составляет около трех миллионов рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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