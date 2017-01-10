Число пострадавших в ДТП под Псковом паломников возросло до 12 человек

Количество получивших травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Псковской области увеличилось до 12 человек, из них 10 детей, передает МЧС по Псковской области.протаранил пассажирский автобус, в котором ехали дети и взрослые. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет из православного хора города Минска
Из сообщения регионального МЧС: «В автобусе находились паломники из Белоруссии, которые направлялись в Псково-Печерский монастырь».
Все пострадавшие получили незначительные ушибы и от госпитализации отказались. Позже при содействии администрации Псковской области все паломники были доставлены в пункт назначения, сообщает «Интерфакс».
Комментарии