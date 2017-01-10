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  • 10.01, 11:07

Число пострадавших в ДТП под Псковом паломников возросло до 12 человек

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Число пострадавших в ДТП под Псковом паломников возросло до 12 человек

Число пострадавших в ДТП под Псковом паломников возросло до 12 человек

Число пострадавших в ДТП под Псковом паломников возросло до 12 человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

    • Количество получивших травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Псковской области увеличилось до 12 человек, из них 10 детей, передает МЧС по Псковской области.

    Авария произошла на 251-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в деревне Ротный Двор Стругокрасненского района. Там большегруз не сумел притормозить и протаранил пассажирский автобус, в котором ехали дети и взрослые. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет из православного хора города Минска

    Из сообщения регионального МЧС: «В автобусе находились паломники из Белоруссии, которые направлялись в Псково-Печерский монастырь».

    Все пострадавшие получили незначительные ушибы и от госпитализации отказались. Позже при содействии администрации Псковской области все паломники были доставлены в пункт назначения, сообщает «Интерфакс».

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