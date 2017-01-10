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  • 10.01, 09:36
Прокуратура проверяет видео, на котором туристы на катере давят гренландского кита. Хабаровский край, жестокость, животные, киты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Прокуратура проверяет видео, на котором туристы на катере давят гренландского кита

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Прокуратура проверяет видео, на котором туристы на катере давят гренландского кита

Прокуратура проверяет видео, на котором туристы на катере давят гренландского кита

Прокуратура проверяет видео, на котором туристы на катере давят гренландского кита

    Как сообщают экологи из природоохранной организации «Заповедное Приамурье», инцидент произошел в 60 километрах от границ нацпарка «Шантарские острова» — там, где обычно гренландские киты отдыхают на мелководье.

    На опубликованном в сети видео видно, как катер с туристами преследует гренландского кита, чтобы его сфотографировать и «погладить рукой от головы до хвоста». Обеспокоенное животное, отдыхавшее на мелководье, пытается уйти от преследователей, но катер продолжает преследовать его. В итоге лодка наезжает на кита.

    Гренландский кит мог получить травмы от винта, сообщается на сайте «Заповедного Приамурья».

    ФГБУ «Заповедное Приамурье»: «Вызывает возмущение поведение людей, которые радуются столкновению с китом и в дальнейшем бахвалятся содеянным, разместив видеоролик на YouTube. Более того, он транслировался и на одном из местных телеканалов в качестве примера интересного и увлекательного отдыха. Предполагаемое место происшествия расположено в бухте Врангеля на материковом побережье Охотского моря на расстоянии около 50 км от южной границы национального парка „Шантарские острова“».

    По непроверенным данным, в лодке могли находиться гиды одной из туристических компаний, организующей туры на Шантарские острова. Видео вызвало большой резонанс среди защитников природы. Многие требуют найти и наказать виновных.

    Дмитрий Лисицын, руководитель организации «Экологическая вахта Сахалина»: «Очень надеемся, что правоохранительные органы не оставят без внимания этих… плохих людей, которые давят катерами краснокнижных животных.

    „Заповедное Приамурье“» уже направило запрос в природоохранную прокуратуру Хабаровского края. Обращение принято.

    Владимир Андронов, директор ФГБУ «Заповедное Приамурье»: «Прокуратура нас известила, что начала проверку и направила в запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД».

    Андронов назвал поступок туристов глупым, потому что разъяренный раненый кит мог уничтожить лодку и людей в ней.

    Гренландский или полярный кит обитает в северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Популяция этих животных, занесенных в Красную книгу, находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес — до 100 тонн.

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