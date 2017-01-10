Изменивший надпись Hollywood на Hollyweed любитель марихуаны сдался властям

По данным американских СМИ, хулигана зовут Закари Коул Фернандес, ему 30 лет.
Как сообщает Los Angeles Times
, Закари Коул Фернандес пришел в полицию Голливуда сам, но в сопровождении адвоката. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении и отпустили под залог в тысячу долларов.
Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса ищет неизвестных, изменивших знаменитую надпись Hollywood. В новогоднюю ночь склоне горы Маунт-Ли несколько часов красовалась надпись Hollyweed, что можно перевести на русский, как «святая марихуана». Правонарушителю грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.
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