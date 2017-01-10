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  • 10.01, 08:05
Морозы в Центральной части России ослабевают. МЧС, морозы, погода, погодные аномалии, прогноз погоды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Морозы в Центральной части России ослабевают

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Морозы в Центральной части России ослабевают

Морозы в Центральной части России ослабевают

    Центральная Россия приходит в себя после экстремальных морозов, которые несколько дней испытывали на прочность людей, технику и коммунальные сети.

    Сейчас в столичном регионе около 15 градусов ниже нуля. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие часы температура воздуха будет повышаться. Уже в среду показания, как ожидается, вернутся к климатической норме.

    Тем не менее, в отдельных районах, например, в Кировской области, было решено продлить школьные каникулы до четверга.

    В настоящий момент температура ниже 30 градусов фиксируется ближе к Уралу: в Ижевске, Перми и Екатеринбурге. Но и в этих регионах погода нормализуется в течение суток.

    Ранее сообщалось, что МЧС развернуло вдоль дорог более 140 пунктов обогрева, в которых во время аномальных морозов накормили горячей кашей и отпоили чаем 15 тысяч человек.

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