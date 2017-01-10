Морозы в Центральной части России ослабевают

Центральная Россия приходит в себя после экстремальных морозов, которые несколько дней испытывали на прочность людей, технику и коммунальные сети.температура воздуха будет повышаться. Уже в среду показания, как ожидается, вернутся к климатической норме.
Тем не менее, в отдельных районах, например, в Кировской области, было решено продлить школьные каникулы до четверга.
В настоящий момент температура ниже 30 градусов фиксируется ближе к Уралу: в Ижевске, Перми и Екатеринбурге. Но и в этих регионах погода нормализуется в течение суток.
отпоили чаем 15 тысяч человек.
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