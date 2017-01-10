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  • 10.01, 08:05
В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео. США, животные, морозы, олени, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео

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В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео

В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео

В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео

    Американские спасатели пришли на помощь оленю, который застрял на замерзшей реке.

    От аномальных морозов сейчас страдают и жители США. В американском штате Коннектикут спасателям пришлось выручать из ледяной природной ловушки оленя.

    Из-за морозов водная гладь реки превратилась в сплошной каток, такой, что устоять было просто невозможно. Не смог удержаться на ногах и молодой олень: он распластался прямо на льду и не мог подняться. С каждым часом холода только усиливались, а вот шансы животного подняться, напротив, таяли на глазах, пока к нему не подоспела помощь.

    Ранее в Интернете появилась видеозапись, как американский фермер отогревает примерзшего к металлической трубе воробья.

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