В США спасли замерзавшего на льду оленя: видео

Американские спасатели пришли на помощь оленю, который застрял на замерзшей реке.
Из-за морозов водная гладь реки превратилась в сплошной каток, такой, что устоять было просто невозможно. Не смог удержаться на ногах и молодой олень: он распластался прямо на льду и не мог подняться. С каждым часом холода только усиливались, а вот шансы животного подняться, напротив, таяли на глазах, пока к нему не подоспела помощь.
Ранее в Интернете появилась видеозапись, как американский фермер отогревает примерзшего к металлической трубе воробья.
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