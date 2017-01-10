Разведка США сообщила о росте риска возникновения мировых конфликтов

Эксперты национальной разведки США (National Intelligence Council, NIC) утверждают, что в ближайшие 5 лет резко возрастет риск возникновения конфликтов внутри стран и между ними.Reuters, в докладе под названием «Глобальные тенденции: парадокс прогресса» утверждается, что «риск межгосударственных конфликтов может возрасти до уровня, который не был замечен со времен холодной войны».
Эксперты американской разведки заявляют, что «неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека якобы побудят Россию и КНР оспаривать влияние США на мировой арене».
Авторы исследования также отмечают и другие тенденции, которые могут оказать влияние на мировую политику в прогнозах до 2035 года. В их числе названы терроризм, рост экономического неравенства, национализма и антиглобализма, региональные конфликты, замедление экономического роста и проблемы с экологией.
Напомним, на днях директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о необходимости преодоления периода напряженности в отношениях между Россией и США и выразил мнение, что нет никаких оснований говорить о начале новой холодной войны.
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