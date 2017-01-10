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  • 10.01, 06:34

Снежная скульптура студентов ДВФУ победила в международном конкурсе в Китае

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Снежная скульптура студентов ДВФУ победила в международном конкурсе в Китае

Снежная скульптура студентов ДВФУ победила в международном конкурсе в Китае

Снежная скульптура студентов ДВФУ победила в международном конкурсе в Китае
  • Фото: ДВФУ

    • Лучшей работой международного конкурса снежных скульптур в Харбине признана трехметровая «Жар-птица», созданная студентами-архитекторами Дальневосточного федерального университета.

    В международном конкурсе снежных скульптур, состоявшимся в китайском Харбине, приняли участие 55 команд из разных стран мира. Победителем соревнования признали трехметровую «Жар-птицу», созданную по мотивам русских народных сказок.

    Как сообщается на сайте вуза, https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_firebird_for_the_students_of_the_university_won_the_international_competition_of_snow_sculptures/
    в создании скульптуры принимала участие команда из семи человек, все они учатся в Инженерной школе Дальневосточного федерального университета по направлению «Дизайн архитектурной среды».

    Победители готовились к конкурсу Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival на протяжении нескольких месяцев, разрабатывая дизайн будущей снежной скульптуры, на создание которой ушло несколько дней. Триумфу российских студентов не помешали и крепкие морозы, из-за которых не все участники творческого соревнования смогли дойти до финала.

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