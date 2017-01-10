От памятника Лионелю Месси в Буэнос-Айресе остались только ноги с мячом

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Буэнос-Айресе вандалы отрезали половину от памятника футболисту Месси. Местные власти признали порчу скульптуры актом вандализма.
Статуя прославенного аргентинского футболиста, выступающего за «Барселону», была открыта в фешенебельном районе аргентинской столицы Пуэрто-Мадеро в конце июня 2016 года. Это случилось после того, как аргентинцы во второй раз проиграли сборной Чили в серии пенальти в финальном матче Кубка Америки.
Тогда Лионель Месси, не реализовавший штрафной удар, после матча заявил, что завершает карьеру в национальной сборной. Но спустя полтора месяца футболист передумал и решил продолжить играть за сборную своей страны, напоминает ТАСС.
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