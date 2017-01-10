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  • 10.01, 05:03

От памятника Лионелю Месси в Буэнос-Айресе остались только ноги с мячом

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От памятника Лионелю Месси в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> остались только ноги с мячом

От памятника Лионелю Месси в Буэнос-Айресе остались только ноги с мячом

От памятника Лионелю Месси в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> остались только ноги с мячом
  • Фото: @TelemundoSports/ twitter.com

    • В Буэнос-Айресе вандалы отрезали половину от памятника футболисту Месси. Местные власти признали порчу скульптуры актом вандализма.

    Заявление Управления гражданской культуры и государственной службы Буэнос-Айреса: «Статуя Лионеля Месси стала жертвой акта вандализма. Правительство Буэнос-Айреса уже работает над восстановлением скульптуры».

    Статуя прославенного аргентинского футболиста, выступающего за «Барселону», была открыта в фешенебельном районе аргентинской столицы Пуэрто-Мадеро в конце июня 2016 года. Это случилось после того, как аргентинцы во второй раз проиграли сборной Чили в серии пенальти в финальном матче Кубка Америки.

    Тогда Лионель Месси, не реализовавший штрафной удар, после матча заявил, что завершает карьеру в национальной сборной. Но спустя полтора месяца футболист передумал и решил продолжить играть за сборную своей страны, напоминает ТАСС.

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