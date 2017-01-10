Гимнастка Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры

Прославленная российская гимнастка Яна Кудрявцева известила Международную федерацию гимнастики (FIG) о своем уходе из спорта.сайте организации.
Предположения о том, что прославленной спортсменке придется оставить спорт в 19 лет, прозвучали еще в ноябре 2016 года, когда глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова рассказала журналистам о тяжелой травме ноги Кудрявцевой.
Спортсменка получила травму левой ноги на этапе Кубка мира в Казани. С этой травмой она завоевала пять золотых наград на первенстве мира в Штутгарте, и лишь после блистательной победы в турнире легла на операцию в немецкую клинику. Восстановившись, Яна Кудрявцева на Олимпиаде в Рио завоевала серебро в личном многоборье. Она также является 13-кратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Но осенью выяснилось, что травма повлияла и на правую ногу. Спортсменка перенесла уже несколько серьезных операций.
Комментарии