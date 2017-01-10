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  • 10.01, 05:03

Гимнастка Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Гимнастка Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры

Гимнастка Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры

Гимнастка Кудрявцева объявила о завершении спортивной карьеры
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Прославленная российская гимнастка Яна Кудрявцева известила Международную федерацию гимнастики (FIG) о своем уходе из спорта.

    Серебряный призер Олимпиады-2016, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева официально известила Международную федерацию гимнастики о завершении своей спортивной карьеры. Сообщение об этом размещено на сайте организации.

    Предположения о том, что прославленной спортсменке придется оставить спорт в 19 лет, прозвучали еще в ноябре 2016 года, когда глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова рассказала журналистам о тяжелой травме ноги Кудрявцевой.

    Спортсменка получила травму левой ноги на этапе Кубка мира в Казани. С этой травмой она завоевала пять золотых наград на первенстве мира в Штутгарте, и лишь после блистательной победы в турнире легла на операцию в немецкую клинику. Восстановившись, Яна Кудрявцева на Олимпиаде в Рио завоевала серебро в личном многоборье. Она также является 13-кратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Но осенью выяснилось, что травма повлияла и на правую ногу. Спортсменка перенесла уже несколько серьезных операций.

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