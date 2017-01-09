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  • 10.01, 00:30

Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже 55 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже 55 долларов за баррель

Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже 55 долларов за баррель

Впервые с 23 декабря 2016 года цена на баррель нефти марки Brent упала ниже 55 долларов. Рынок отреагировал оперативно: курсы доллара и евро на Московской бирже резко подросли.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,99%. Как передает РБК, в начале торговой сессии 9 января баррель Brent стоил $56,95. В течение дня цена медленно опускалась, пока не составила $54,82 за баррель.

В последний раз цена марки Brent находилась ниже уровня 55 долларов США за баррель 23 декабря 2016 года.

Нефть марки WTI также подешевела: торги открылись на отметке 53,77 доллара за баррель, а к 22:45 по московскому времени баррель WTI стоил уже 51,93 доллара.

Как сообщает ТАСС, на фоне снижения цен на нефть курс доллара на торгах Московской биржи по состоянию на 22:45 по московскому времени вырос на 39 копеек и составил 60,01 рубля. А курс евро вырос на 66 копеек, до 63,43 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия в первую неделю января сократила добычу на 130 тысяч баррелей в сутки, выполняя договоренность с другими производителями нефти. По плану, в январе РФ должна была уменьшить добычу на 50 тысяч баррелей. Выполняет свои обещания и другой ключевой игрок — Саудовская Аравия. А вот Минэнерго США 9 января заявило, что планируют продать из стратегических запасов нефть на сумму $375,4 млн. Кроме того, США, которые не связаны никакими соглашениями, стали наращивать добычу сланцевой нефти. А Иран устроил грандиозную распродажу нефти со своих танкеров, накопившейся в период действия санкций.

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