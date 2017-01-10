У газеты «АиФ» появится новый главный редактор

Акционеры издательского дома «Аргументы и факты» решили сменить главного редактора газеты «АиФ», освободив от этой должности Николая Зятькова, возглавлявшего редакцию издания с 2002 года.издание, Николай Зятьков покинул пост главного редактора «Аргументов и фактов». Временно исполнять обязанности главного редактора «АиФ» будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович. Именно его имя значится в качестве и. о. главреда в выходных данных свежего номера газеты.
Руслан Новиков, гендиректор АО «Аргументы и факты»: «Николай Иванович — выдающийся журналист и главный редактор, человек, стоявший у истоков „АиФ“, прошедший его становление и рекорды. Наши уважение и благодарность безграничны. Сейчас перед нами важная задача сохранить и приумножить все то, за что читатели любят „АиФ“. Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность».
По сведениям ТТАСС, пока нет никакой информации о том, когда будет официально назначен новый редактор и кто им станет.
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