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  • 10.01, 02:01

У газеты «АиФ» появится новый главный редактор

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  • Фото: Артем Коротаев / ТАСС
У газеты «АиФ» появится новый главный редактор

У газеты «АиФ» появится новый главный редактор

У газеты «АиФ» появится новый главный редактор
  • Фото: Артем Коротаев / ТАСС

    • Акционеры издательского дома «Аргументы и факты» решили сменить главного редактора газеты «АиФ», освободив от этой должности Николая Зятькова, возглавлявшего редакцию издания с 2002 года.

    Как пишет издание, Николай Зятьков покинул пост главного редактора «Аргументов и фактов». Временно исполнять обязанности главного редактора «АиФ» будет первый заместитель главного редактора Евгений Факторович. Именно его имя значится в качестве и. о. главреда в выходных данных свежего номера газеты.

    Руслан Новиков, гендиректор АО «Аргументы и факты»: «Николай Иванович — выдающийся журналист и главный редактор, человек, стоявший у истоков „АиФ“, прошедший его становление и рекорды. Наши уважение и благодарность безграничны. Сейчас перед нами важная задача сохранить и приумножить все то, за что читатели любят „АиФ“. Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность».

    По сведениям ТТАСС, пока нет никакой информации о том, когда будет официально назначен новый редактор и кто им станет.

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