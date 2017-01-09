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  • 10.01, 00:30

Премьера на НТВ: новый сезон «Паутины» оплетет страну

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Премьера на НТВ: новый сезон «Паутины» оплетет страну

Премьера на НТВ: новый сезон «Паутины» оплетет страну

Премьера на НТВ: новый сезон «Паутины» оплетет страну

На телеканале НТВ 16 января стартует продолжение популярного детективного сериала «Паутина».

C 16 января НТВ покажет продолжение остросюжетного детектива «Паутина», снятого по мотивам произведений Вячеслава Жукова. Напомним, что сериал рассказывает об оперативнике Фёдоре Туманове (его роль играет Олег Харитонов), который готов пойти до конца, чтобы распутать паутину криминального мира.

В новом, 10-м сезоне, Туманову и его напарнику Грекову (Олег Филипчик) будет нелегко. По странному стечению обстоятельств, все дела, которые попадают в их отдел, связаны с женщинами. Следователям придется убедиться, что красота — это не только страшная, но, порой, и убийственная сила.

Гибель близкого человека способна выбить из колеи даже видавшего виды оперативника. Следователям предстоит найти виновных в смерти Виктории, первой возлюбленной Туманова. Опытному оперативнику суждено посмотреть в глаза прошлому и вспомнить то, о чем он предпочел бы забыть навсегда…

Премьера сериала «Паутина-10» состоится на телеканале НТВ 16 января.

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