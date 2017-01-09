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  • 09.01, 22:59

СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента

7 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Carlo Allegri
СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента

СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента

СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента
  • Фото Reuters © 2017, Carlo Allegri

    • Избранный президент США намерен назначить старшим советником мужа своей дочери Иванки Трамп.

    Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники в штабе переходной команды Дональда Трампа, будущий президент США собирается назначить на должность старшего советника своего зятя: мужа Иванки Трамп, миллионера Джареда Кушнера.

    Ранее об этом же писала газета The Wall Street Journal. Журналисты предполагали, что Кушнер ограничится ролью неформального советника, не занимая официальную должность в Белом доме. Однако появилась информация, что зять Трампа, которому завтра исполнится 36 лет, планирует после 20 января уйти в отставку с должности генерального директора Kushner Companies.

    Сам избранный президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не стал комментировать эту информацию, предложив дождаться его пресс-конференции, назначенной на среду.

    Ранее стало известно, кто будет представлять Россию на церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа 20 января.

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