ФИФА назвала лучшего футболиста и тренера 2016 года

В Цюрихе прошла церемония вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).
Приз лучшему тренеру достался итальянцу Клаудио Раньери, который привел английский «Лестер» к чемпионству.
Лучшей футболисткой 2016 года стала американка Карли Ллойд, которая вместе со своей сборной дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио.
Кроме того, «Атлетико Насьональ» получил от ФИФА приз «честной игры» (fair play). Колумбийский клуб должен был играть с бразильским «Шапекоэнсе» в финале Южноамериканского кубка. Однако авиакатастрофа унесла жизнь большей части игроков «Шапекоэнсе». По просьбе «Атлетико Насьональ» титул был передан бразильскому клубу.
Отметим, что на протяжении 6 предыдущих лет ФИФА вместе с журналом France Football вручала лучшему игроку «Золотой мяч». Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вручают награды по отдельности.
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