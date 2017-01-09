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  • 09.01, 22:59

ФИФА назвала лучшего футболиста и тренера 2016 года

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ФИФА назвала лучшего футболиста и тренера 2016 года

ФИФА назвала лучшего футболиста и тренера 2016 года

В Цюрихе прошла церемония вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучшим футболистом года признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 31-летний форвард обошел аргентинца Лионеля Месси и француза Антуана Гризманна.

Приз лучшему тренеру достался итальянцу Клаудио Раньери, который привел английский «Лестер» к чемпионству.

Лучшей футболисткой 2016 года стала американка Карли Ллойд, которая вместе со своей сборной дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио.

Кроме того, «Атлетико Насьональ» получил от ФИФА приз «честной игры» (fair play). Колумбийский клуб должен был играть с бразильским «Шапекоэнсе» в финале Южноамериканского кубка. Однако авиакатастрофа унесла жизнь большей части игроков «Шапекоэнсе». По просьбе «Атлетико Насьональ» титул был передан бразильскому клубу.

Отметим, что на протяжении 6 предыдущих лет ФИФА вместе с журналом France Football вручала лучшему игроку «Золотой мяч». Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вручают награды по отдельности.

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