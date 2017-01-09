Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия.на своей странице в Facebook.
Олег Ляшко, Радикальная партия Украины: «Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, лететь ли, боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году, на инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою собственную инаугурацию».
Отметим, что победа Дональда Трампа на выборах в США стала шоком для многих украинских политиков, которые не верили в такой поворот событий и размещали в соцсетях оскорбительные посты о кандидате-миллиардере. После победы Трампа многие из них, в том числе и Ляшко, стерли эти записи.
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Она начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. Россию на церемонии будет представлять посол Сергей Кисляк.
Комментарии