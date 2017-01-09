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  • 09.01, 21:28

Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии

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Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии

Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа <nobr>из-за</nobr> аэрофобии

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия.

Об этом сам Ляшко рассказал на своей странице в Facebook.

Олег Ляшко, Радикальная партия Украины: «Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, лететь ли, боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году, на инаугурации Буша-младшего. Приглашаю Дональда на свою собственную инаугурацию».

Отметим, что победа Дональда Трампа на выборах в США стала шоком для многих украинских политиков, которые не верили в такой поворот событий и размещали в соцсетях оскорбительные посты о кандидате-миллиардере. После победы Трампа многие из них, в том числе и Ляшко, стерли эти записи.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Она начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. Россию на церемонии будет представлять посол Сергей Кисляк.

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