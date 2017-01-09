Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

Пушистый зверек застрял в самодельной кормушке и мог погибнуть от удушья. К счастью, животное вовремя заметили.
По их словам, в тот момент белка была напугана и с трудом дышала. Поэтому ее незамедлительно отвезли в ветеринарную клинику. Там специалисты аккуратно освободили животное от удушающего пластикового ошейника, после чего отправили на реабилитацию.
История завершилась благополучно, белка вернулась в дикую природу. А сотрудники Царского Села просят не устанавливать в парках самодельные кормушки.
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