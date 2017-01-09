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  • 09.01, 21:29
Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку. Санкт-Петербург, Царское Село, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

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Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

    Пушистый зверек застрял в самодельной кормушке и мог погибнуть от удушья. К счастью, животное вовремя заметили.

    Спасенную белку выпустили в Екатерининском парке Царского Села. Зверька, застрявшего в самодельной кормушке, заметили посетители музея-заповедника и передали сотрудникам учреждения.

    По их словам, в тот момент белка была напугана и с трудом дышала. Поэтому ее незамедлительно отвезли в ветеринарную клинику. Там специалисты аккуратно освободили животное от удушающего пластикового ошейника, после чего отправили на реабилитацию.

    История завершилась благополучно, белка вернулась в дикую природу. А сотрудники Царского Села просят не устанавливать в парках самодельные кормушки.

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