Посетители Царского Села спасли от смерти музейную белку

Пушистый зверек застрял в самодельной кормушке и мог погибнуть от удушья. К счастью, животное вовремя заметили.

Спасенную белку выпустили в Екатерининском парке Царского Села. Зверька, застрявшего в самодельной кормушке, заметили посетители музея-заповедника и передали сотрудникам учреждения.По их словам, в тот момент белка была напугана и с трудом дышала. Поэтому ее незамедлительно отвезли в ветеринарную клинику. Там специалисты аккуратно освободили животное от удушающего пластикового ошейника, после чего отправили на реабилитацию.История завершилась благополучно, белка вернулась в дикую природу. А сотрудники Царского Села просят не устанавливать в парках самодельные кормушки.