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  • 09.01, 21:29
Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда. Роспотребнадзор, Санкт-Петербург, алкоголь, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда

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Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда

Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда

Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда

    Стали известны результаты проверки торговых предприятий, реализующих спиртосодержащую продукцию в Северной столице.

    В Петербурге изъяли более 60 литров спиртосодержащей продукции. Результаты проверки, организованной после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области, сегодня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

    Во время рейдов сотрудники ведомства проверили около 300 объектов. Возбуждено 18 административных дел. Напомним: в конце декабря в Иркутской области зафиксировали более 120 случаев отравления, 78 человек скончались. Затем появилась информация, что спиртсодержащий лосьон могли изготовить в Петербурге.

    Тем временем петербургское управление Роспотребнадзора проводит анализ спиртсодержащей продукции, изъятой в ходе декабрьских рейдов.

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