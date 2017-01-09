Петербургский Роспотребнадзор возбудил 18 дел по итогам спиртового рейда

Стали известны результаты проверки торговых предприятий, реализующих спиртосодержащую продукцию в Северной столице.
Во время рейдов сотрудники ведомства проверили около 300 объектов. Возбуждено 18 административных дел. Напомним: в конце декабря в Иркутской области зафиксировали более 120 случаев отравления, 78 человек скончались. Затем появилась информация, что спиртсодержащий лосьон могли изготовить в Петербурге.
Тем временем петербургское управление Роспотребнадзора проводит анализ спиртсодержащей продукции, изъятой в ходе декабрьских рейдов.
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