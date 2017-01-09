Госсекретарь США извинился перед геями за «десятилетия дискриминации»

Глава Госдепартамента США Джон Керри принес извинения представителям
ЛГБТ-сообщества за дискриминацию со стороны ведомства в прошлом.
Джон Керри: «От имени государственного департамента прошу прощения у тех, кто был затронут практикой прошлого, и вновь заявляю о твердой приверженности департамента разнообразию и вовлечению всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ-сообщества».
Керри подчеркнул, что в последние годы ведомство приложило немало усилий для защиты прав этой категории граждан. Так, в 2015 году в Госдепартаменте даже была учреждена должность уполномоченного по правам членов ЛГБТ-сообщества.
Добавим, что работа Госдепа в данном направлении соответствовала политике администрации Барака Обама. Самым значительным достижением в этой области в США считается разрешение однополых браков.
Комментарии