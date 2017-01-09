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  • 09.01, 21:28

Госсекретарь США извинился перед геями за «десятилетия дискриминации»

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Госсекретарь США извинился перед геями за «десятилетия дискриминации»

Госсекретарь США извинился перед геями за «десятилетия дискриминации»

Глава Госдепартамента США Джон Керри принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества за дискриминацию со стороны ведомства в прошлом.

Уходящий госсекретарь отметил, что с 1940 года и на протяжении многих десятилетий государственный департамент допускал дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации, вынуждая некоторых сотрудников уходить в отставку или отказывая в приеме на работу отдельным претендентам. Эти действия, по словам Керри, были неправильны тогда так же, как они неправильны и сегодня.

Джон Керри: «От имени государственного департамента прошу прощения у тех, кто был затронут практикой прошлого, и вновь заявляю о твердой приверженности департамента разнообразию и вовлечению всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ-сообщества».

Керри подчеркнул, что в последние годы ведомство приложило немало усилий для защиты прав этой категории граждан. Так, в 2015 году в Госдепартаменте даже была учреждена должность уполномоченного по правам членов ЛГБТ-сообщества.

Добавим, что работа Госдепа в данном направлении соответствовала политике администрации Барака Обама. Самым значительным достижением в этой области в США считается разрешение однополых браков.

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