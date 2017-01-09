Родные экипажа рассказали о технической изношенности пропавшего в Финском заливе судна

Родственники моряков, которых уже несколько дней не могут обнаружить в акватории
поисковая операция. С 4 января сотрудники МЧС и водолазы обследуют километр за километром в районе порта «Усть-Луга» в надежде обнаружить пропавшее судно Monni и его экипаж — капитана и двух матросов. На данный момент обследовано почти 1400 квадратных километров. Вечером над водой была замечена сигнальная зеленая ракета, которая может помочь в поисках.
Усть-Луги, сообщили, что экипаж постоянно жаловался на неисправные механизмы судна. По их словам, владелец явно не заботился о безопасности экипажа Monni.
Все эти дни родные пропавших моряков следят за сводками с Финского залива. Но серьезных масштабов спасательной операции подтвердить не могут. Говорят, координаты, где судно в последний раз подавало сигнал активности, у них есть с первого дня, но по неизвестной причине именно тот квадрат остается необследованным.
Антон Чуманов, брат Андрея Чуманова: «Их никто не ищет. Буксир „Союз“ прошел до места крушения один раз, не дошел до квадрата 700 метров, рекомендации лоцмана, который наводил их на место крушения, отказался выполнять и лег на обратный путь».
Сын капитана Александра Масленникова Даниил не раз слышал от отца о поломках судна Monni. Одно из последних происшествий случилось всего за несколько дней до исчезновения. На оставшемся у родственников видео Monni в очередной раз возвращается в порт не своим ходом. Ситуацию комментировал капитан Масленников.
Судно Monni, еще в начале 90-х проданное финнами по причине изношенности, не было предназначено для работы в открытом море в условиях волн. За время эксплуатации в российском порту не было ни одного капитального ремонта.
Даниил Масленников, сын капитана Александра Масленникова: «Они всё время заливали какое-то левое топливо, которое работало неизвестно как. Сколько раз папа жаловался на насос, который откачивает воду. Жалобы поступали очень часто на двигатель, рулевое управление. Однажды судно шесть километров тащили на буксире».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.
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