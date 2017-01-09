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  • 09.01, 21:29

Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы

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Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы

Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы

Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы
  • Фото: 50.mchs.gov.ru

    • В Подмосковье два человека стали жертвами ДТП, четверо пострадали.

    Автокатастрофа произошла на 19-м километре Новоугличского шоссе в Сергиево-Посадском районе. Водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

    Жертвами ДТП стали водитель и пассажир легковушки. С травмами были госпитализированы четыре человека, находившихся в маршрутке, передает РИА Новости.

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