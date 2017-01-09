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Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы
09.01.2017, 20:38
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Фото:
50.mchs.gov.ru
Маршрутка с пассажирами разбилась в Подмосковье, есть жертвы
Фото:
50.mchs.gov.ru
В Подмосковье два человека стали жертвами ДТП, четверо пострадали.
1125
ДТП
Московская область
Автокатастрофа произошла на 19-м километре Новоугличского шоссе в Сергиево-Посадском районе. Водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
Жертвами ДТП стали водитель и пассажир легковушки. С травмами были госпитализированы четыре человека, находившихся в маршрутке, передает
РИА Новости
.
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