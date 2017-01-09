Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями из-за морозов

В связи с низкой температурой воздуха в работе некоторых уличных банкоматов «Сбербанка» произошли сбои.
В пресс-службе банка не уточнили точное количество работающих с перебоями устройств, но заверили, что по всем случаям сбоев проводятся оперативные технические работы. После этого банкоматы переводятся в штатный режим работы.
Последние несколько дней во многих регионах России ударили 30-градусные морозы. Банкоматы, установленные на улице, зачастую не выдерживают сильных холодов и работают с перебоями, в частности могут не выдавать купюры. Для устранения проблем рядом с устройствами устанавливаются обогреватели, сообщает ТАСС.
Комментарии