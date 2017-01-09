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  • 09.01, 21:28

Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями из-за морозов

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Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями из-за морозов

Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями <nobr>из-за</nobr> морозов

В связи с низкой температурой воздуха в работе некоторых уличных банкоматов «Сбербанка» произошли сбои.

Из сообщения банка: «Мы фиксируем незначительные сбои, связанные с низкими температурами. Эта проблема затронула не более 0,1% устройств от сети устройств самообслуживания (через стенное размещение УС на улицу), наибольшее количество таких устройств размещено в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках, где фиксируются аномальные температуры».

В пресс-службе банка не уточнили точное количество работающих с перебоями устройств, но заверили, что по всем случаям сбоев проводятся оперативные технические работы. После этого банкоматы переводятся в штатный режим работы.

Последние несколько дней во многих регионах России ударили 30-градусные морозы. Банкоматы, установленные на улице, зачастую не выдерживают сильных холодов и работают с перебоями, в частности могут не выдавать купюры. Для устранения проблем рядом с устройствами устанавливаются обогреватели, сообщает ТАСС.

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