Руководство воронежского зоопарка скрывало массовую гибель птиц

Несколько дней назад воронежский зоопарк закрылся по загадочным причинам. Сегодня стало известно, что из-за эпидемии птичьего гриппа там усыпили всех птиц, а их было под две сотни.

Массовую гибель птиц руководство учреждения в первые дни тщательно скрывало. Неожиданное закрытие зоосада объясняли техническими причинами. Сегодня областное ветеринарное управление официально подтвердило падеж пернатых. Оказалось, что за пять дней в зоопарке погибли 35 особей, в том числе и занесенные в Красную книгу.К расследованию ЧП подключили экспертов института защиты животных из Владимира и Новосибирска, туда для лабораторных исследований доставили биоматериал погибших птиц. Анализы показали — причиной гибели стал вирус птичьего гриппа — тип А Н5N8, два года назад он был зафиксирован в Китае и США. Несмотря на то что этот тип вируса для людей не опасен, сотрудники зоопарка, контактировавшие с больной птицей, сейчас находятся под наблюдением врачей., начальник управления ветеринарии Воронежской области: «Отрадно отметить, что данных о заболевании этим вирусом человека пока не было зарегистрировано».Чтобы остановить распространение смертельного для птиц вируса, было принято решение о поголовной эвтаназии всех пернатых в зоопарке, а это 176 особей, среди которых белые аисты, лебеди, орлы, филины и утки-мандаринки. Их пришлось усыпить и сжечь — пока другого способа борьбы с этим опасным заболеванием в мире не изобрели.Сейчас в зоопарке проходит масштабная дезинфекция, в вольерах проводят бактерицидное облучение. Рабочие за свое здоровье не боятся, зато тяжело переживают гибель любимых питомцев. Собранной коллекцией пернатых в Воронеже гордились.Воронежская прокуратура выясняет, надлежащим ли образом содержались редкие птицы. После проведенной проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц.Подробности в репортаже