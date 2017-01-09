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  • 09.01, 21:28

Российского бегуна-чемпиона дисквалифицировали на 4 года

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Российского бегуна-чемпиона дисквалифицировали на 4 года

Российского <nobr>бегуна-чемпиона</nobr> дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал российского спринтера Максима Дылдина.

Бегуна решили наказать за отказ сдавать допинг-пробу. Он дисквалифицирован на 4 года.

Как сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), дисквалификация вступила в силу 6 января.

В связи с решением CAS Дылдин официально объявил о завершении карьеры. Спортсмен поблагодарил болельщиков, а также отметил, что «политика пришла в большой спорт», передает РИА Новости.

Максим Дылдин является чемпионом Европы и России. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине он завоевал бронзу в эстафете 4×400 м. Однако позднее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отобрать медали у всех российских бегунов, выступавших в эстафете, из-за положительной допинг-пробы члена сборной Дениса Алексеева.

Отметим, что в 2015 году российские легкоатлеты оказались в центре допингового скандала. В результате IAAF лишила почти всех легкоатлетов из РФ права выступить на Олимпиаде в Рио. Суды различных инстанций это решение поддержали.

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