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  • 09.01, 21:28
В США считают предателями всех сомневающихся в российских кибератаках. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США считают предателями всех сомневающихся в российских кибератаках

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В США считают предателями всех сомневающихся в российских кибератаках

В США считают предателями всех сомневающихся в российских кибератаках

    За две недели до инаугурации Дональда Трампа о приходящей администрации в Вашингтоне говорят только с привязкой к России. Чем больше Трамп настаивает, что хочет наладить отношения с Москвой, тем сильнее противодействие. Словно избранного президента США заранее пытаются загнать в определенные рамки.

    Через день после публикации доклада спецслужб о кибератаках Трамп заявил, что «иметь хорошие отношения с Москвой нормально». Ответил ему целый политический хор. Так, глава Пентагона Эштон Картер настаивает, что решений Обамы выслать российских дипломатов и ввести санкции за кибератаки — недостаточно.

    Эштон Картер: «Я думаю, что это не должен быть только военный ответ и шаги, которые уже были предприняты, возможно, только начало, конечно, это уже дело будущей администрации и следующего конгресса, но ответных действий должно быть больше».

    Вторят ему сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, возглавившие направление главного удара по России.

    Линдси Грэм: «Через пару недель Дональд Трамп станет защитником всего свободного мира и демократии, и он должен сказать и демократами, и республиканцам в Америке, что Россия заплатит за то, что сделала, несмотря на то что это не повлияло на результаты выборов».

    За что именно — уже никто толком не хочет выяснять. В докладе американских спецслужб нет ни одного доказательства, что Россия пыталась повлиять на американские выборы. Только одни слова ЦРУ, а этого явно недостаточно.

    Однако всех сомневающихся в причастности Кремля к кибератакам в Америке записывают чуть ли не в предатели национальных интересов. А обвинения в том, что Москва помогла Трампу победить на выборах, поднимают вопрос о его легитимности в качестве президента США. Поэтому, считают политологи, Трампу будет очень сложно преодолеть антироссийское статус-кво в Вашингтоне.

    Следующий этап американской схватки вокруг отношения к России, скорее всего, развернется в конгрессе. Через два дня там начнут обсуждать кандидатуры, выбранные Трампом на ключевые должности. В госсекретари Трамп предложил бывшего главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона, которого в Америке обвиняют в близких связях с Путиным. И при нынешней антироссийской истерии это может стоить Тиллерсону кресла.

    Подробности в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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