Британцев учат спасать жизни с помощью смартфона

Британская медицинская компания CitizenAID разработала приложение для мобильного телефона. Теперь среди программ, отслеживающих количество проделанных за день шагов, ресторанного гида, платной парковки есть еще одно — как спасти жизнь.

2 Великобритания

терроризм

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Это инструкция, которую, возможно, придется читать и понимать в экстремальной ситуации, где каждая лишняя секунда может обернуться трагедией. Ординатура, кандидатская и докторская, тысячи часов в полевых госпиталях — весь свой опыт военные врачи сжали и попытались донести до человека, который, возможно, в своей жизни и занозы из пальца вытащить не сумел., медицинский директор военной медицинской службы: «В наших недавних военных кампаниях в Ираке и Афганистане мы поняли, что в случае тяжелого ранения смерть наступает очень быстро. И нам нужно научиться действовать на месте происшествия очень быстро».Как остановить сильное кровотечение, как сделать искусственное дыхание и массаж сердца — в школе или при получении водительских прав все что-то об этом слышали, но забыли. Телефон включит напоминание. И подскажет, что вместо бинта можно использовать шарф, чулки, галстук, ремень, подтяжки. Ведь, несмотря на тревогу, никто не собирается ходить по Лондону с аптечкой в руках.Для более старшего поколения изданы традиционные брошюры, которые можно получить по почте и носить с собой. Это поголовная мобилизация. Готовы помочь друг другу должны быть и дети, у которых в телефонах закачаны игры и музыка, и старики, у которых в карманах лежат очечники и таблетки, и которые еще помнят воздушную тревогу над Лондоном.Подробности — в репортаже