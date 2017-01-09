Турок швырнул стиральную машину на крышу автомобиля, сражаясь за парковку

Житель района Газиэмир провинции Измир на западе Турции сбросил из своей квартиры на третьем этаже стиральную машину на чужой автомобиль, занявший его парковочное место.Hurriyet, владелец автомобиля был шокирован состоянием своего автомобиля, когда пришел на парковку. Машина получила серьезные повреждения: кроме бытового предмета на крыше, автомобиль был густо облит краской.
Автовладелец вызвал полицию, идет расследованием инцидента.
Издание Daily Sabah сообщает, что у злоумышленника, швырявшего стиральную машину, имеются проблемы с психикой. Ранее он атаковал и других автовладельцев района Газиэмир и портил их имущество.
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