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  • 09.01, 19:57
Питерские полицейские заигрались в снежки на службе. YouTube, Интернет, курьезы, полиция, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерские полицейские заигрались в снежки на службе

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Питерские полицейские заигрались в снежки на службе

Питерские полицейские заигрались в снежки на службе

Питерские полицейские заигрались в снежки на службе

    Жители одного из домов в Петербурге сняли на видео, как стражи правопорядка радовались снежной зиме.

    Петербургские полицейские устроили перестрелку снежками. Ролик, на котором двое сотрудников правоохранительных органов предаются зимней забаве, появился на YouTube.

    Запись сделана из окна соседнего здания. Вероятно, поэтому стражи порядка не знали, что их снимают на камеру. Они беззаботно бегали вокруг служебных машин и перебрасывались снежками.

    Однако веселье не распространялось на их коллегу, который остался в стороне и продолжал расчищать один из автомобилей. Видеозапись длится меньше минуты. Кто одержал победу в этом мирном сражении, неизвестно.

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