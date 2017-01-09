Питерские полицейские заигрались в снежки на службе

Жители одного из домов в Петербурге сняли на видео, как стражи правопорядка радовались снежной зиме.YouTube.
Запись сделана из окна соседнего здания. Вероятно, поэтому стражи порядка не знали, что их снимают на камеру. Они беззаботно бегали вокруг служебных машин и перебрасывались снежками.
Однако веселье не распространялось на их коллегу, который остался в стороне и продолжал расчищать один из автомобилей. Видеозапись длится меньше минуты. Кто одержал победу в этом мирном сражении, неизвестно.
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