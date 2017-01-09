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  • 09.01, 19:57

Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать спиртное

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Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать спиртное

Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать спиртное

В Перми задержали мужчину, расправившегося с продавщицей в торговом павильоне.

По данным следствия, в ночь на 8 января 29-летний местный житель потребовал продать ему спиртное. Получив отказ, злоумышленник до смерти забил продавщицу.

Мужчину задержали и передали полиции очевидцы. Суд отправил обвиняемого под арест, сообщили в пермском управлении СК.

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