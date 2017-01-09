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Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать спиртное
09.01.2017, 18:23
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Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать спиртное
В Перми задержали мужчину, расправившегося с продавщицей в торговом павильоне.
1332
Пермь
убийства и покушения
По данным следствия, в ночь на 8 января 29-летний местный житель потребовал продать ему спиртное. Получив отказ, злоумышленник до смерти забил продавщицу.
Мужчину задержали и передали полиции очевидцы. Суд отправил обвиняемого под арест, сообщили в
пермском управлении СК
.
3
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