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  • 09.01, 19:57

В Татарстане умерла школьница, принимавшая таблетки для похудения

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В Татарстане умерла школьница, принимавшая таблетки для похудения

В Татарстане умерла школьница, принимавшая таблетки для похудения

В Татарстане умерла школьница, принимавшая таблетки для похудения
  • Фото: public27450178 /vk.com

    • В Набережных Челнах проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летней школьницы, принимавшей таблетки для похудения.

    Как рассказали в  пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану, вечером 8 января девочка почувствовала себя плохо и рассказала о своем самочувствии родителям. Ей сразу же вызвали скорую помощь, однако школьница скончалась еще до приезда медиков. Известно, что ранее девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.

    По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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