В Татарстане умерла школьница, принимавшая таблетки для похудения

В Набережных Челнах проводится доследственная проверка по факту гибели
пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану, вечером 8 января девочка почувствовала себя плохо и рассказала о своем самочувствии родителям. Ей сразу же вызвали скорую помощь, однако школьница скончалась еще до приезда медиков. Известно, что ранее девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу.
16-летней школьницы, принимавшей таблетки для похудения.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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