В якутской полиции забраковали собак-клонов, присланных из Кореи

Кинологи МВД Якутии отметили негодность для службы двух собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam.
Мария Миронова, глава пресс-службы МВД Якутии: «Собаки-клоны не прошли контрольный тест нашей кинологической службы. Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам».
Собак-клонов «понизили» в должности и отправили обратно в питомник Якутского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Корейский институт Sooam Biotech Research Foundation подарил трех служебных клонированных собак военно-историческому обществу, а те в свою очередь отправили двух из них кинологам МВД Якутии. Ученые предполагали, что клонированные собаки породы «бельгийский малинуа» унаследуют от донора ее уникальные способности. Правда, в институте отмечали, что искусственно выведенным псам нужно больше времени на переобучение и акклиматизацию.
Институт Sooam — единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, сообщает «Интерфакс».
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