Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 19:57

В якутской полиции забраковали собак-клонов, присланных из Кореи

комментировать

В якутской полиции забраковали собак-клонов, присланных из Кореи

В якутской полиции забраковали <nobr>собак-клонов</nobr>, присланных из Кореи

Кинологи МВД Якутии отметили негодность для службы двух собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam.

Прежде всего псы, клонированные из клеток лучшей корейской собаки-ищейки, не прошли тест на морозоустойчивость, отметили в якутской полиции. Также собаки не смогли выполнить специальных тестовых заданий.

Мария Миронова, глава пресс-службы МВД Якутии: «Собаки-клоны не прошли контрольный тест нашей кинологической службы. Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам».

Собак-клонов «понизили» в должности и отправили обратно в питомник Якутского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Корейский институт Sooam Biotech Research Foundation подарил трех служебных клонированных собак военно-историческому обществу, а те в свою очередь отправили двух из них кинологам МВД Якутии. Ученые предполагали, что клонированные собаки породы «бельгийский малинуа» унаследуют от донора ее уникальные способности. Правда, в институте отмечали, что искусственно выведенным псам нужно больше времени на переобучение и акклиматизацию.

Институт Sooam — единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, сообщает «Интерфакс».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru