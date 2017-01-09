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  • 09.01, 18:26
«Зенит-Арене» добавили еще 2 миллиарда рублей. Санкт-Петербург, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Зенит-Арене» добавили еще 2 миллиарда рублей

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«Зенит-Арене» добавили еще 2 миллиарда рублей

<nobr>«Зенит-Арене</nobr>» добавили еще 2 миллиарда рублей

    Сегодня стало известно, что администрация Петербурга выделила дополнительные средства на строительство «Зенит-Арены».

    За два миллиарда рублей в течение трех месяцев генподрядчик проекта «Метрострой» намерен провести некие работы, чтобы стадион «Крестовский» соответствовал требованиям силовых структур.

    Контракт подписали без проведения конкурса за два дня до нового года. В качестве основания для такого шага указали чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы. Как раз в тот день, когда был подписан контракт, 29 декабря, вице-губернатор Игорь Албин объявил о завершении строительства «Зенит-Арены» и устроил пресс-тур для журналистов. Теперь общая стоимость всех работ составляет более 40 миллиардов рублей.

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