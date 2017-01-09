Глава «КамАЗа»: организаторы пытаются убрать Россию из лидеров «Дакара»

Гендиректор «КамАЗа» заявил, что организаторы
ралли-марафона «Дакар» пытаются помешать российской команде одержать победу в зачете грузовиков.
В частности, Когогин отметил, что организаторы гонки пытаются с помощью изменения технических требований «загнать» «КамАЗ» в дополнительные затраты.
Также он не исключил, что «КамАЗ-мастер» может приостановить свое участие в ралли «на год-два». Ведь для разработки нового 13-литрового мотора, необходимого для победы, понадобится время, передает ТАСС.
В настоящий момент экипажи команды «КамАЗ-мастер» занимают второе, третье и четвертое места в общем зачете «Дакара». На первой же строчке находится голландец Жерар де Рой из Iveco. Завершится ралли-рейд 14 января в Буэнос-Айресе
Отметим, что «КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара».
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