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  • 09.01, 18:27

В Москве затопило посольство США

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В Москве затопило посольство США

В Москве затопило посольство США

В связи с затоплением здания консульский отдел посольства США в Москве принял решение временно приостановить выдачу виз.

В американской дипмиссии заверили, что работа по выдаче виз возобновится во вторник утром. Однако экстренные запросы от американских граждан в посольстве рассматриваться все же будут, сказано в официальном сообщении на сайте.

Посольство США в Москве: «Консульский отдела посольства США в Москве из-за затопления в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления».

При этом в «Мосводоканале» отметили, что не получали жалоб от сотрудников американской дипмиссии. «Никаких ограничений не устанавливали», — сказала собеседница РИА Новости.

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