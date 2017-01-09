В Москве затопило посольство США

В связи с затоплением здания консульский отдел посольства США в Москве принял решение временно приостановить выдачу виз.сайте.
Посольство США в Москве: «Консульский отдела посольства США в Москве из-за затопления в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления».
При этом в «Мосводоканале» отметили, что не получали жалоб от сотрудников американской дипмиссии. «Никаких ограничений не устанавливали», — сказала собеседница РИА Новости.
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