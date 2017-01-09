В МИД назвали имя представителя РФ на инаугурации Трампа

Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, никаких отклонений от принятого протокола не предвидится.
Напомним, церемония инаугурации Дональда Трампа состоятся 20 января. Она начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. Ожидается, что среди гостей церемонии будут Билл и Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш.
Ранее Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Трампа пройдет после вступления 45-го президента США в должность. А СМИ сообщали, что Трамп может посетить Россию после инаугурации.
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