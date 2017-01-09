Суд Владивостока после вмешательства РПЦ решил не уничтожать Библии

Во Владивостоке в ответ на протест прокуратуры пересмотрели административное дело о конфискации и уничтожении 36 экземпляров Библии.сообщает пресс-служба Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
27 декабря мировой суд Владивостока постановил уничтожить 36 экземпляров Библии, напечатанные без маркировки религиозной организации в соответствии с требованиями «антитеррористического пакета» Яровой-Озерова. Представители РПЦ назвали «большим перегибом» истребление Святого Писания.
Комментируя постановление суда, глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения заявила, что «сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан». При этом игумения согласилась, что распространение религиозной литературы должно происходить в строгом соответствии с законом.
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