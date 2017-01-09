Пункт обогрева для бездомных переедет от Финляндского вокзала из-за жалоб петербуржцев

В Петербурге работает две палатки для обогрева бездомных. Однако у благотворительной организации возник конфликт в связи с их размещением.

Первый рабочий день в новом 2017 году Петербург встретил резким потеплением. Сегодня на градусниках 0 градусов, а уже завтра ожидается плюсовая температура. Между тем через 10 дней к Крещению в город вновь придут холода. В 20-х числах января ожидается до минус 22 градусов.В новогодние и крещенские морозы для петербургских бездомных открыты пункты обогрева. Две палатки работают ежедневно с 8 вечера до 8 утра. Там всем предлагают горячий ужин и завтрак, есть возможность и переночевать. Но неожиданно из-за одной мобильной палатки на улице Академика Лебедева возник конфликт волонтеров и МЧС.Дело в том, что именно две мобильных палатки еще весной удалось согласовать «Ночлежке» на эту зиму. Навстречу пошли в администрации Калининского и Фрунзенского районов при поддержке комитета по социальной политике. Поэтому в организации и удивились, когда с началом заморозков обнаружили на сайте МЧС информацию о якобы круглосуточных пунктах обогрева сразу в 18 районах города., специалист по связям с общественностью благотворительной организации «Ночлежка»: «На сайте же был указан пункт обогрева „Ночлежки“, которого там нет в принципе».Однако в МЧС настаивают на том, что общий список составлен, в первую очередь, для полного информирования граждан. И если один спор пока не решен, то в другом «Ночлежке» пришлось уступить.Уже 10 января по решению районной администрации палатку на Академика Лебедева придется перевезти на Минеральную улицу из-за жалоб жильцов дома напротив, сообщает специально для НТВ