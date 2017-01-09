Европейцы прокатились в метро без штанов, несмотря на холод

В Польше сильные морозы не смутили участников акции «В метро без штанов».

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Жители Варшавы поддержали популярный флешмоб, несмотря на холод. Правда, в подземку они спускались еще одетыми, а вот в вагон садились уже в неглиже.Забавная акция родилась в Нью-Йорке 15 лет назад. Многим она пришлась по вкусу, и теперь раз в год «в метро без штанов» катаются энтузиасты во всем мире.