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Европейцы прокатились в метро без штанов, несмотря на холод
09.01.2017, 16:52
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Европейцы прокатились в метро без штанов, несмотря на холод
В Польше сильные морозы не смутили участников акции «В метро без штанов».
786
метро
погода
Жители Варшавы поддержали популярный флешмоб, несмотря на холод. Правда, в подземку они спускались еще одетыми, а вот в вагон садились уже в неглиже.
Забавная акция родилась в Нью-Йорке 15 лет назад. Многим она пришлась по вкусу, и теперь раз в год «в метро без штанов» катаются энтузиасты во всем мире.
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