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  • 09.01, 16:55
Ректор ВШЭ рассказал Путину о революции в образовании. вузы, образование, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ректор ВШЭ рассказал Путину о революции в образовании

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Ректор ВШЭ рассказал Путину о революции в образовании

Ректор ВШЭ рассказал Путину о революции в образовании

    В российском образовании произошел качественный сдвиг, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем Высшей школы экономики (ВШЭ).

    Ярослав Кузьминов сообщил, что ведущие вузы страны увеличили число приглашённых из-за рубежа специалистов. Теперь их больше, чем уехавших за границу российских преподавателей. Например, в Петербургском политехническом институте за три последних года иностранных сотрудников стало в 10 раз больше.

    Владимир Путин, президент РФ: «Меня еще порадовала одна цифра: выросло значительно количество студентов, которые учатся удаленно — по Интернету, с помощью современных технологий».

    Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ: «Мы сегодня вообще находимся, наверное, в процессе революции в образовании, подобной революции Гутенберга. В 12-м году образовали крупнейшую ассоциацию вузов, и сегодня под 30 миллионов человек — слушатели этих онлайн-курсов».

    По словам Кузьминова, обучение через Интернет даже позволило частично преодолеть санкции. Одна из американских компаний добилась от правительства США права преподавать в Крыму.

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