Трансгендер с топором атаковал покупателей ТЦ в Сиднее: видео

В зале одного из торговых центров в Сиднее
Daily Mail, трансгендер с топором успел напасть на двух покупателей торгового центра. 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии с проломленной головой увезли в больницу. Вторая пострадавшая отделалась легкими травмами.
девушка-трансгендер ранила топором покупателей.
В Сети появилось видео нападения. На записи 24-летняя австралийка внезапно начинает бить топором по голове мужчину, стоящего перед ней в очереди. Следом переключается на 43-летнюю покупательницу с дредами. Кстати, тугие косички в итоге уберегли женщину от серьезных травм головы.
Агрессивную девушку арестовали. Как выяснилось, она пыталась купить таблетки от депрессии, а также препараты, которые обычно принимают трансгендеры, меняющие пол с мужского на женский.
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