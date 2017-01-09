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  • 09.01, 18:26
Трансгендер с топором атаковал покупателей ТЦ в Сиднее: видео. Австралия, гомосексуализм/ЛГБТ, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трансгендер с топором атаковал покупателей ТЦ в Сиднее: видео

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Трансгендер с топором атаковал покупателей ТЦ в Сиднее: видео

Трансгендер с топором атаковал покупателей ТЦ в Сиднее: видео

    В зале одного из торговых центров в Сиднее девушка-трансгендер ранила топором покупателей.

    Как сообщает портал Daily Mail, трансгендер с топором успел напасть на двух покупателей торгового центра. 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии с проломленной головой увезли в больницу. Вторая пострадавшая отделалась легкими травмами.

    В Сети появилось видео нападения. На записи 24-летняя австралийка внезапно начинает бить топором по голове мужчину, стоящего перед ней в очереди. Следом переключается на 43-летнюю покупательницу с дредами. Кстати, тугие косички в итоге уберегли женщину от серьезных травм головы.

    Агрессивную девушку арестовали. Как выяснилось, она пыталась купить таблетки от депрессии, а также препараты, которые обычно принимают трансгендеры, меняющие пол с мужского на женский.

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