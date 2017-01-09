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  • 09.01, 16:55

ФТС опровергла сообщения СМИ о новых правилах онлайн-шопинга

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ФТС опровергла сообщения СМИ о новых правилах онлайн-шопинга

ФТС опровергла сообщения СМИ о новых правилах <nobr>онлайн-шопинга</nobr>

Федеральная таможенная служба России не вводила изменения в правила оформления иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками, говорится в сегодняшнем сообщении таможенной службы.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что во время новогодних праздников иностранные интернет-магазины столкнулись с проблемами при доставке посылок в Россию.

Издания сообщали, что таможенники якобы требовали бумажные копии паспортов получателей посылок. Сканы документов должны были предъявить компании, которые организуют экспресс-доставку товаров.

ФТС РФ: «ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов».

Доставщики товаров тем не менее предупреждают покупателей о возможных задержках посылок на две-три недели, сообщают российские издания.

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