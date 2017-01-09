ФТС опровергла сообщения СМИ о новых правилах онлайн-шопинга

Федеральная таможенная служба России не вводила изменения в правила оформления иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками , говорится в сегодняшнем сообщении таможенной службы.

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Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что во время новогодних праздников иностранные интернет-магазины столкнулись с проблемами при доставке посылок в Россию.Издания сообщали, что таможенники якобы требовали бумажные копии паспортов получателей посылок. Сканы документов должны были предъявить компании, которые организуют экспресс-доставку товаров.: «ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов».Доставщики товаров тем не менее предупреждают покупателей о возможных задержках посылок на две-три недели, сообщают российские издания.