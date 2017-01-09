ФТС опровергла сообщения СМИ о новых правилах онлайн-шопинга

Федеральная таможенная служба России не вводила изменения в правила оформления иностранных товаров, доставляемых
экспресс-перевозчиками, говорится в сегодняшнем сообщении таможенной службы.
Издания сообщали, что таможенники якобы требовали бумажные копии паспортов получателей посылок. Сканы документов должны были предъявить компании, которые организуют экспресс-доставку товаров.
ФТС РФ: «ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов».
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